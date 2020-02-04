Beyaz Saray Başdanışmanı ve Orta Doğu'ya sözde barış getirecek planın mimarı Jared Kushner, Mısır’da darbe ile işbaşına gelen Abdülfettah Sisi’nin "Yüzyılın Anlaşması"na büyük katkı sağladığını söyledi.

MBC Mısır kanalına konuşan Kushner, "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen planı hazırlarken, Sisi’nin "Filistin ekonomisini canlandırmak için yapılabilecek ekonomik projelerle ilgili kendisine çok fazla bilgi ve iyi tavsiyelerde bulunduğunu" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner ayrıca Sisi ve diğer Arap liderlerle yürütülen çalışmaların, aşırılığa son koymak için çok yararlı olduğunu savundu.

Mısır yönetimi, ABD Başkanı Trump’ın 28 Ocak’ta açıkladığı sözde barış planının dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla Beyaz Saray’da planın duyurulmasından sonra, Mısır Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Mısır, Filistin halkının uluslararası prensipler çerçevesinde Filistin topraklarında bağımsız bir devlet kurması ve barış içinde yaşaması noktasından hareketle ABD'nin çözüm önerisini incelemesinden yanadır" denilmişti.

Sisi: Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili hiçbir bilgim yok

Abdülfettah Sisi, 2018’in nisan ayında Trump ile yaptığı toplantıda, “Yüzyılın sorununa çözüm ortaya koyacak anlaşmayı şiddetle desteklediğini” ifade etmişti.

Bundan birkaç ay sonra Sisi daha önceki ifadeleriyle çelişkili bir şekilde, "Yüzyılın Anlaşması"yla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını öne sürmüştü.

2018’in kasım ayında katıldığı bir forumda konuşan Sisi, "Çok samimi konuşuyorum, bu konuda hiç bilgimiz yok" demişti.

Filistin yönetimi, planı "şiddetle" reddediyor.

Arap Birliği de sözde barış planının tamamen reddedildiğini ve hiçbir şekilde dikkate alınmayacağını duyurmuştu.