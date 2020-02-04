Pazartesi akşamı içindeki 2 bin 500 yolcu ve bin personel ile Yokohama’ya gelen gemide önceden yolculuk eden Hong Konglu bir kişiye, Hong Kong’da gemiden indikten sonra koronavirüs teşhisi kondu.

Daha önce Japonya’nın Okinawa Adası ile Kagoshima Eyaleti’nin yanı sıra Vietnam, Hong Kong ve Tayvan’a uğrayan, ardından ise Yokohama Limanı’na döndüğü öğrenilen gemi, bu gelişme üzerine karantinaya alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

Gemide bulunan 3 bin 500 kişi üzerinde gerekli tıbbi muayenelerin gerçekleştirildiği öğrenildi.