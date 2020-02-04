Partiden bir grup milletvekili, Filistin Ulusal Çalışma Grubu Sekreterya Üyesi Halid Süfyani ile ABD'nin sözde barış planını duyurmasının ardından Filistin meselesine yönelik tehlikeli gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Adalet ve Kalkınma Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli güçlere, "ABD ve siyonist komplolarının neden olduğu sıkıntılarla mücadele etmek için birlik olma ve aralarındaki anlaşmazlıkları giderme" çağrısında bulunuldu.

Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkına destek verilen açıklamada, Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen tek taraflı tüm plan ve girişimlerin reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca ABD'nin Kudüs'ün kimliğini yok etme girişimlerine karşı direniş gösterilmesi gerektiği aktarıldı.