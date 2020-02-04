Çöl çekirgesi sürüleri Doğu Afrika'yı esir aldı. Sayıları milyonları aştı. Üstelik daha da çoğalıyorlar.

Kilometrelerce uçarak seyahat edebiliyorlar. Binlerce kişinin gıda ihtiyacını tüketiyorlar.

Kenya, Somali ve Etiyopya...

Üç ülkede etkili olan çekirge istilası tarım arazilerini hızla yok ediyor. Çiftçiler zor günler yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğu Afrika'nın son 25 yılda görülen en büyük zarara uğradığı belirtildi.

Somali ve Etiyopya’da yaklaşık 70 bin hektarlık arazinin çöl çekirgesi istilasından etkilendiği açıklandı

İstila sebebiyle Somali'de acil durum ilan edildi.

Hızla sayısı artan çekirgelerin Cibuti, Eritre ve Sudan’a yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

Her gün 150 kilometre uçan çekirge sürüleri, bir günde binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

