Libya'daki iç savaş Avrupa'yı tedirgin etti.

Avrupa Birliği üyeleri göç dalgasını durdurmak için harekete geçti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birliğin yasa dışı göçle mücadele misyonunun yeniden başlatılmasını istedi.

Libya Sahil Güvenliği ile birlikte çalışılabileceğini belirtti.

Avusturya ise geçen yıl durdurulan “Sophia Operasyonu"nun istenen sonucu vermediğini savunuyor.

"Sophia Operasyonu" olarak bilinen, Birliğin Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için oluşturduğu misyon, 2015 yılında başlamıştı.

İtalya da göç dalgasını önlemek için Libya hükümeti ile yakın temasta.

İtalya, yasa dışı göçün önlenmesi ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptığı anlaşmanın göçmen haklarını gözetecek şekilde yeni halini önermeye hazırlanıyor.