PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı ile huzurun sağlandığı Tel Abyad'ı bir kez daha hedef aldı.

Tel Abyad'ın güneyinde bulunan Rakka'nın Ayn İsa kırsalında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4 Suriye Milli Ordusu askeri şehit oldu.

Terör saldırısına anında karşılık verildi. Teröristlerle, Suriye Milli Ordusu askerleri arasında çatışma çıktı. Topçular da belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Terör mevzilerine bomba yağdı.

Teröristlerin bölgeden çekilmesi için Türkiye ile ABD arasındaki mutabakata rağmen saldırılar sürüyor.