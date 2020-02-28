İdlib'de rejimin hain saldırısının ardından sınırlarda hareketlilik yaşanıyor. Yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan ve Bulgaristan sınırına doğru hareket etti. Göçmenler, denizden de Avrupa'ya ulaşmak için hazırlık yapıyor. İzmir ve Aydın göç idaresinde kalan göçmenler de merkezlerden ayrıldı

Yunanistan Başbakanlık Ofisi, "Kara ve deniz sınır güvenliğini en üst derecede sıkılaştırılmıştır" açıklaması yaptı. Yunan hükümet kaynakları, Atina'nın Avrupa Birliği ve NATO ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti.

Yunanistan Savunma Bakanlığı'nda acil toplantı düzenleniyor. Yunan basını Genelkurmay Başkanı'nın Meriç sınırına, Denizcilik Bakanı'nın da Midilli'ye gitmeye hazırlandığını duyurdu.