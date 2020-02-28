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Yunanistan'da göçmen alarmı
Türkiye'deki düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya gitmek için sınırlara ilerlemesi Yunanistan'ı harekete geçirdi. Sınır güvenliğinin sıkılaştırıldı duyuruldu. Yunan Savunma Bakanlığı acil toplandı.
İdlib'de rejimin hain saldırısının ardından sınırlarda hareketlilik yaşanıyor. Yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan ve Bulgaristan sınırına doğru hareket etti. Göçmenler, denizden de Avrupa'ya ulaşmak için hazırlık yapıyor. İzmir ve Aydın göç idaresinde kalan göçmenler de merkezlerden ayrıldı
Yunanistan Başbakanlık Ofisi, "Kara ve deniz sınır güvenliğini en üst derecede sıkılaştırılmıştır" açıklaması yaptı. Yunan hükümet kaynakları, Atina'nın Avrupa Birliği ve NATO ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti.
Yunanistan Savunma Bakanlığı'nda acil toplantı düzenleniyor. Yunan basını Genelkurmay Başkanı'nın Meriç sınırına, Denizcilik Bakanı'nın da Midilli'ye gitmeye hazırlandığını duyurdu.
Etiketler: Yunanistan göçmen sınır kapılarıSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:38
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