Hint basınındaki haberlere göre, başkentin kuzeydoğu bölgelerinde pazar günü başlayan protestolar görece azaldı.

Olaylarda 37 sivilin yanı sıra bir emniyet amiri ve bir istihbarat görevlisi yaşamını yitirirken, 70'i emniyet mensubu 300'den fazla kişi de yaralandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Hastaneye kaldırılan 80'den fazla kişide de mermi yarası bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını, gösterilerin yaşandığı bölgelere yaklaşık 7 bin 500 güvenlik görevlisi konuşlandırıldığını bildirdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Aralarında siyasetçi, yazar, sanatçı ve aktivistlerin bulunduğu çok sayıda kişi Delhi polisinin şiddete karşı yavaş harekete geçtiğini belirterek, başkent emniyetine tepki gösterdi.

Öte yandan, eleştirilerin hedefi ve yarın emekliye ayrılacak Delhi Emniyet Müdürü Amulya Patnaik'in yerine S.N Shrivastava atandı.

"Gandi'nin ruhuna ihtiyaç duyuluyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, "Mahatma Gandi'nin ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu" söylediğini aktardı.

Dujarric, Guterres'in "Gerçek bir topluluk uzlaşısı için koşullar yaratılmasının şart olduğu" ifadelerine dikkati çekerek "Yaşamı boyunca, Genel Sekreter, Mahatma Gandi’nin öğretilerinden derin ilham aldı ve bugün Gandi'nin ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor." dedi.