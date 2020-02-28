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İran'ın Kum şehrinde yangın: 5 kişi hayatını kaybetti
[Grafik: TRT Haber]
İran'ın Kum şehrinde bir sitede çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi.
İran devlet televizyonuna göre, Kum'un İnsicam bölgesinde bulunan bir sitede sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.
Yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı.
Yangını kontrol alan itfaiye ekipleri, 160 kişiyi kurtardı.
Kum kenti son günlerde ülkede koronavirüsün ortaya çıktığı yer olarak gündeme gelmişti.
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