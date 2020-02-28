İran devlet televizyonuna göre, Kum'un İnsicam bölgesinde bulunan bir sitede sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.

Yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı.

Yangını kontrol alan itfaiye ekipleri, 160 kişiyi kurtardı.

Kum kenti son günlerde ülkede koronavirüsün ortaya çıktığı yer olarak gündeme gelmişti.