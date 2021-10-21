Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da 4,0 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Lasithi bölgesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi'nin (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 11.13'te meydana gelen deprem, 15 kilometre derinlikte kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre mesafedeki bölgeden can kaybı ya da yaralanma olduğuna dair bilgi ulaşmadı.
Etiketler: Deprem Muğla Yunanistan Ege Denizi
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