Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas ve Mısırlı mevkidaşı Mohamed Shaker, Atina'da düzenlenen bir törenle proje için bir mutabakat zaptı imzaladı.

Skrekas, "Böyle bir bağlantı hem Yunanistan, Mısır hem de Avrupa Birliği için bir kazan-kazan"a dönüşecek dedi.

Projenin bir Doğu Akdeniz enerji koridoru oluşturmaya ve bölgedeki enerji arz güvenliğini artırmaya yardımcı olacağını açıkladı.

Anlaşma, Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail'in Akdeniz'den geçen dünyanın en uzun ve en derin su altı elektrik kablosu olan Euro-Asya Interconnector'ı yaklaşık 900 milyon dolara inşa etmeyi planlamasıyla geldi.

Kıbrıs, projenin bir parçası olarak cumartesi günü Mısır ile benzer bir anlaşma imzalayacak.