Brezilya bandıralı gemi, Ekvador'da Guayaquil'den Santay Adası'na giderken akıntıya kapılarak sürüklendi.

Kaptan durdurmaya çalışsa da gemi yaya köprüsüne çarpmaktan kurtulamadı.

Gemidekilerin imdadına iki römorkör koşarken bir aksilik daha yaşandı ve römorkörlerden biri gemiye destek verirken alabora oldu.

2017'den beri, üçüncü kaza

Destek mürettebatı suya atlayarak kurtuldu. Peş peşe gerçekleşen kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Gemi bölgeden çekildi ve yaya köprüsü yeniden ulaşıma açıldı.

Aynı köprü, 2017'den bu yana en az üç tekne kazasına sahne oldu.