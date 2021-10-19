Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA, TRT Haber
Ekvador'da gemi yaya köprüsüne çarptı
Brezilya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir eğitim gemisi, Ekvador'da bir nehirde seyir halindeyken yaya köprüsüne çarptı. Gemi alabora olmaktan kurtarılırken gemiye eşlik eden römorkör battı.
Brezilya bandıralı gemi, Ekvador'da Guayaquil'den Santay Adası'na giderken akıntıya kapılarak sürüklendi.
Kaptan durdurmaya çalışsa da gemi yaya köprüsüne çarpmaktan kurtulamadı.
Gemidekilerin imdadına iki römorkör koşarken bir aksilik daha yaşandı ve römorkörlerden biri gemiye destek verirken alabora oldu.
2017'den beri, üçüncü kaza
Destek mürettebatı suya atlayarak kurtuldu. Peş peşe gerçekleşen kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.
Gemi bölgeden çekildi ve yaya köprüsü yeniden ulaşıma açıldı.
Aynı köprü, 2017'den bu yana en az üç tekne kazasına sahne oldu.
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