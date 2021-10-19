Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lübnan’da genel seçimler 27 Mart 2022’de
[Fotoğraf: Reuters]
Lübnan Meclisi ülkede genel seçimlerin 27 Mart 2022’de yapılmasına karar verdi.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Meclisteki olağan oturumda ülkede gelecek yıl düzenlenmesi planlanan milletvekili seçimlerinin tarihi görüşüldü.
Görüşmeler sonucu oy çokluğuyla seçimlerin 27 Mart 2022’de yapılmasına karar verildiği aktarıldı.
Ramazan ayına denk geldiği için geriye çekildi
Lübnan’da son genel seçimler Mayıs 2018’de düzenlenmişti.
Normal şartlarda bir sonraki seçimin Mayıs 2022’de yapılması bekleniyordu ancak ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 2 ay öne çekildiği belirtiliyor.
Etiketler: Lübnan
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