İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Shlomi Katzin isimli amatör dalgıç, ülkenin kuzeyinde Akdeniz kıyısında yaptığı dalış sırasında Haçlılardan kaldığı tahmin edilen bir kılıca rastladı.

Amatör dalgıç bulduğu kılıç denizden çıkararak İsrailli yetkililere teslim etti.

Restore edildikten sonra sergilenecek

Yüzeyi deniz kabuklarıyla kaplanan 1 metre uzunluğundaki kılıcın yaklaşık 900 yıllık olduğunun tahmin edildiği ve temizlenip restore edildikten sonra sergileneceği kaydedildi.

Kılıcı bulan Katzin'e ise teşekkür belgesi verildi.