Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'de Haçlılardan kalma kılıç bulundu
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail'de amatör bir dalgıç, dalış sırasında Haçlılardan kaldığı ve 900 yıllık olduğu tahmin edilen kılıç buldu.
İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Shlomi Katzin isimli amatör dalgıç, ülkenin kuzeyinde Akdeniz kıyısında yaptığı dalış sırasında Haçlılardan kaldığı tahmin edilen bir kılıca rastladı.
Amatör dalgıç bulduğu kılıç denizden çıkararak İsrailli yetkililere teslim etti.
Restore edildikten sonra sergilenecek
Yüzeyi deniz kabuklarıyla kaplanan 1 metre uzunluğundaki kılıcın yaklaşık 900 yıllık olduğunun tahmin edildiği ve temizlenip restore edildikten sonra sergileneceği kaydedildi.
Kılıcı bulan Katzin'e ise teşekkür belgesi verildi.
Etiketler: İsrail
Sıradaki Haber
Lübnan'da iki aile arasında çatışma: 4 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz