Facebook ve Instagram yeni bir suçlamayla gündemde. Araştırmaya göre, iki sosyal medya devi kadına yönelik şiddeti teşvik ediyor ve kadınlara yönelik düşmanca içerikleri en hızlı şekilde kaldırmak yerine, bu hesapları açık tutmaya devam ediyor.

BBC Panorama'nın yaptığı araştırmada kadınlara yönelik düşmanca mesajlar paylaşan sahte bir hesap oluşturuldu.

Facebook'tan savunma: İzin vermiyoruz

İki hafta süren araştırma kapsamında, Facebook, Twitter ve Instagram'da kadın düşmanı içerikli hesaplardan yüzde 97'sinin hala açık olduğu tespit edildi.

Facebook ise platformlarda cinsiyete dayalı nefrete, kadın düşmanı saldırılara veya herhangi bir cinsel şiddet tehdidine izin vermediklerini savundu.

Platformlardaki istismarı engelleyecek çözüm yolları bulmak için çalıştıklarını söyledi.

