Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, ülkedeki koronavirüs kaynaklı enfeksiyonlar ve vefatların rekor seviyeye çıkması üzerine salgının yayılmasını durdurmak için 30 Ekim ile 7 Kasım arasını kabinenin tatil ilan etmesini talep etti.

Rusya'da salgının başlangıcından beri olan koronavirüs kaynaklı günlük en yüksek vefat sayısı bin 15 ile bugün gerçekleşti.

Ayrıca ülkedeki son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 33,740 oldu.