Yatak, çadır, battaniye, mutfak gereçleri, gıda, su, tıbbi malzeme ve hijyen ürünleri gibi yaklaşık 40 tonluk yardım malzemesi yüklenen, Kızılhaça ait 3 tır, bu sabah Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ayrıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in talimatıyla Türkiye ve Suriye'ye insani yardım göndermek isteyen kurum ve kişilerin organizasyonu için görevlendirilen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yapılan yardımın duygu yüklü olduğunu ve yardımların devam edeceğini söyledi.

AA mikrofonuna konuşan Yunanistan Kızılhaç Başkanı Antonis Avyeniros, Yunan Kızılhaç Kurumunun, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının belirlenmesi için ilk günden bu yana Türk Kızılay ile iletişim içinde olduğunu belirtti.

Avyeniros, "Yunan Kızılhaçı her zaman Türkiye'deki dostlarımızın yanındadır. Türk Kızılay ile harika bir iş birliğimiz var. Sadece şimdi değil, her zaman böyleydi. Kızılay ile tam bir koordinasyon içindeyiz" dedi.

Avyeniros, tırların 3,5 günlük bir yolculuğun ardından deprem bölgesine ulaşmasının planlandığını belirterek bundan sonra da çok sayıda konvoyla depremzedelere bu şekilde yardım göndermeyi planladıklarını kaydetti.

Bu gönderilerin aynı zamanda bir dostluk ve dayanışma mesajı olduğunun altını çizen Avyeniros, "Ne kadar gerekiyorsa o kadar (depremzedelerin) yanlarında olacağız" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Sosyal Dayanışma Genel Sekreteri Yorgos Stamatis de "Destek vermek için buradayız. Biz kardeşiz. Her zorlukta birlik içindeyiz. Umarım her şey bir an evvel düzelir ve yaralar sarılır" ifadelerini kullandı.

Finlandiya Kızılhaçından 300 bin euroluk yardım

Finlandiya Kızılhaçı da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 300 bin euroluk yardım gönderdi.

Kuruluşun internet sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu yardımın Türkiye ve Suriye arasında paylaştırılacağı ifade edildi.

Bugüne kadar her iki ülkede de çalışmalarını sürdüren Finlandiya Kızılhaçının açıklamasında, görüşlerine yer verilen yetkili Marko Korhonen, "Şu anda temel şeylere ihtiyaç var. Bunlar soğuk havadan korunma, temiz su, yiyecek ve duygusal destek" dedi.

Korhonen, "Türk ve Suriye Kızılaylarının sahada ihtiyaç duyduğu desteğe bağlı olarak yardımlarımızı artırmaya hazırız. 300 bin euroluk desteğin yanı sıra bölgeye sağlık ve lojistik için malzeme yardımı, yardım görevlileri ve afet hazırlık birimleri göndermeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.

Letonya

Daha önce Türkiye'ye 70 bin euro göndereceğini duyuran Letonya da ek desteklerde bulunulacağını duyurdu.

Baltık haber ajansı BNS'ye göre, Letonya Devlet İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri, kış şartlarına göre ayarlanmış 3 adet ısıtmalı çadır, 5 adet aydınlatma seti ve aydınlatma setleri için 30 adet metal kablo makarasından oluşan bir yardım paketi hazırlayacak.

Letonya Acil Sağlık Servisi ise Türkiye'ye gönderilmek üzere 5 bin battaniye sağlayacak.

Yardım paketinin maliyeti, 200 bin avro olarak hesaplanıyor.