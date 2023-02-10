Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif, Türk kargo uçağına yüklenen; içerisinde çadır, gıda, battaniye ve çeşitli temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 100 ton yardım malzemesini Lahor Allame İkbal Uluslararası Havalimanı’ndan uğurladı.

Şerif, burada yaptığı açıklamada, 220 milyon Pakistanlının Türk kardeşlerinin yanında olduğunu ifade ederek “Bu, kardeş ülkemizi vuran büyük bir afet. Fakat Allah’ın yardımıyla güçlü ve dirençli Türk halkı bu zorluğun üstesinden gelecek” dedi.

İslamabad yönetimi ayrıca Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait tarifeli uçakla bugün 42 ton yardım gönderdi.

Öte yandan, Türk Havayollarına ait uçakla yarın gönderilmek üzere 40 tonluk yardım da hazır hale getirildi.