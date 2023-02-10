Depremlerin ilk gününden itibaren arama-kurtarma ve sağlık personelinden oluşan ekipleri Türkiye’ye konuşlandıran Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı, sahra hastanesi dahil insani yardımlarına devam ediyor.

Bakanlık, dün akşam kış şartlarında depremzedelere yardımcı olması için 200 çadır ve 183 ısıtıcı içeren ilave insani yardımın yola çıktığını açıkladı.

Bakanlık, ayrıca Azerbaycan arama-kurtarma ekiplerinin dün itibariyle 44 kişiyi enkaz altından sağ çıkarttığını ifade etti.

60 ülkeden 6 bin 810 ekip sahada

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı hali hazırda, bugün itibariyle Türkiye’de 60 ülkeden 6 bin 810 arama-kurtarma ve sağlık personelinin görev yaptığını vurgulayarak 2 bin 518 uluslararası kurtarıcının Türkiye’ye gelmesinin beklendiğini ifade etti.