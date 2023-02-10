Filistin'de camilerde depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar toplandı

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Berlin'deki yabancı misyon şefleri de Steinmeier'in ardından Büyükelçilik’teki taziye defterini imzaladı.

Steinmeier, taziye defterine "Depremde hayatını kaybedenlerin yasını tutuyoruz. Ölümler ve yıkım bizleri derinden etkiledi. Düşüncelerimiz depremin ardından kalanlarla beraber. Acınız acımızdır. Türk halkıyla beraber depremden etkilenenler için yas tutuyoruz" ifadelerini yazdı.

Steinmeier, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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