Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Bulgaristan'dan 100'den fazla arama kurtarma uzmanı ve sağlık çalışanı, Türkiye'ye geldi.

Bulgaristan Kızılayından 12 arama kurtarma uzmanı, 4 köpek ve 2 araç Adana'da görev yaptıktan sonra Hatay'a geçti. Sofya Belediyesinden 15 arama kurtarma uzmanı da 2 araçla Adana'da görev yapmaya devam ediyor.

Bunlara ek olarak Bulgaristan Sağlık Akademisinden sağlık ekibi de Adana'da görev yapıyor. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Yangın Emniyeti ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğünden arama kurtarma timi, 58 kişi ve 18 araçla Adıyaman'ın Besni ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor.

Bulgar gönüllüler de deprem bölgesinde çalışmalara katılıyor

Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinden gelen 28 gönüllü de 5 araçla Adana bölgesinde çalışmalara destek verirken, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Yangın Emniyeti ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğüne bağlı 20 itfaiyeciden oluşan ekip de Besni ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla bölgeye hareket etti.

Çalışmalara destek amacıyla Bulgaristan'dan yeni ekiplerin Türkiye'ye gelmesinin beklendiği aktarıldı.