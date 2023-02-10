Fas halkı, sosyal medya paylaşımlarında, büyük yıkıma yol açan depremlerden duydukları üzüntüyü dile getirerek Türkiye ve Suriye'deki afetzedelerle dayanışma mesajları veriyor.

Daha önce ondan fazla ülkede sağlık alanında yardım kampanyaları düzenleyen Faslı kadın doğum doktoru Zuheyr Lehna (56), Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'ye tıbbi yardımın artırılması çağrısında bulundu.

"Bir parçam orada. Depremi ve yaşanan yıkımı duyunca sanki benim evim yıkılmış, çökmüş gibi hissettim" ifadesini kullanan Lehna, daha önce çalıştığı bir yardım kuruluşuyla görüştüğünü ve çadır temin edip bağışlama tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

"80 yıldır böyle bir trajedi görülmedi"

Gazeteci İsmail Azzam da Fas ve diğer ülkeleri arama kurtarma çabalarına katkı sağlamaya çağırdı. Azzam, "80 yıldır böyle bir trajedi görülmedi" ifadesini kullandı.

Esma Melisa ise kalplerinin ve dualarının depremzedelerle birlikte olduğunu belirterek yaşananları derin bir üzüntüyle takip ettiklerini aktardı.

Halid el-Yakubi, Türkiye ve Suriye halklarıyla dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Al Jazeera'da çalışan Faslı gazeteci Abdussamed Nasır da sosyal medya hesabından paylaştığı, "Allah'ım, Türkiye ve Suriye'deki depremzede kardeşlerimizin yardımcısı, destekçisi ol" duasıyla desteğini ifade etti.

Dayanışma kültürü

Faslı sosyolog Mustafa Binzerula yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'de yaşananlar karşısında sergilenen halk dayanışmasının Fas sosyal kültüründe örfün temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

Binzerula, "Faslıların dayanışma ruhu sadece Arap ve İslam dünyasıyla sınırlı değil tabii. Çünkü burada, coğrafya ve din mantığını aşarak deprem sonucu acı ve kedere uğramış bir halkın desteklenmesine uzanan bir dayanışma söz konusu" ifadelerini kullandı.

Resmi taziye mesajı

Fas halkının yoğun ilgisi ve desteği karşısında Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, teşekkürlerini iletti.

Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası ziyarete gelerek dayanışma duygularını sergileyen Fas halkına, kendisi ve Fas'ta yaşayan Türkler adına teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Fas Kralı 6. Muhammed de depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı göndererek "derin üzüntüsünü" aktarmıştı.

Kral 6. Muhammed, Fas'ın bu zor zamanlarda kardeş Türk halkının yanında olduğunu vurgulamıştı.