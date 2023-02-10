Dışişleri Bakan Yardımcısı David Parker, yaptığı açıklamada, depremlerin Türkiye ve Suriye halkları için yıkıcı olduğunu vurgulayarak Yeni Zelanda'nın afetten etkilenenlerin aileleri ve yakınlarının acısını paylaştığını kaydetti.

Parker, gönderilecek yardımların 1,26 milyon dolarının Türkiye'deki Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla iletileceğini, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) ise Suriye'de kullanılmak üzere yaklaşık 631 bin 500 dolar bağışlanacağını belirtti.

Ayrıca Parker, iki yangın ve acil durum destek uzmanının Türkiye'de arama ve kurtarma çabalarına destek için sahada bulunduğunu aktardı.

Malezya 3. insani yardım ekibini gönderdi

Öte yandan Malezya'nın 38 kişiden oluşan üçüncü insani yardım ekibi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Adıyaman'a ulaştı.

Dışişleri Bakanı Zambry Abd Kabir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elhamdülillah, Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ile yakın koordinasyonumuz sonucu 38 personelden oluşan 3. insani yardım ekibimizin Adıyaman'a konuşlandırılmasını sağladık." ifadesini kullandı.

Ekibin, 44 ton tıbbi ekipman ve malzeme getirdiği bölgede, Tip-3 sahra hastanesi kurması bekleniyor.