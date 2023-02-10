Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin sabah saatlerinde Ukrayna’da kapsamlı saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna’nın kritik öneme sahip şehir ve tesislerine saldırılar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Azak Denizi'nin doğu kıyısından 7 Shahed-136/131 kamikaze İHA ve Karadeniz'deki bir Rus gemisinden 6 Kalibr seyir füzesi kullanıldı" denildi.

Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin kendi güç ve araçlarıyla 5 füzeyi ve 5 kamikaze İHA'yı imha ettiği aktarıldı.

Rus güçlerin, Rusya'nın Belgorod ve Ukrayna'daki Tokmak şehirlerinden S-300 uçaksavar füzeleriyle Ukrayna'nın kritik öneme sahip şehir ve tesislerine ağır bir darbe vurduğu belirtilen açıklamada, "Rus ordusu tarafından Harkov ve Zaporijya bölgelerine hava savunma sistemiyle havada imha edilemeyen 35 adet kadar uçaksavar güdümlü füze fırlatıldı" ifadesi kullanıldı.

Yerel saatle 08.30 civarında Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarıyla seyir füzelerinin fırlatıldığı kaydedildi.