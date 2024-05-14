Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.05.2024 15:08

Yunanistan polisi, Filistin'e destek eylemi yapan 27 öğrenciyi gözaltına aldı

Yunanistan'da Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Filistin'e destek için yerleşme eylemi yapan 27 öğrenci gözaltına alındı.

Yunanistan polisi, Filistin'e destek eylemi yapan 27 öğrenciyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesine savcı eşliğinde gelen polis, öğrencilerin Filistin'e destek için yaptığı yerleşme eylemine müdahale etti.

Yaşanan arbedenin ardından polis, 27 öğrenciyi gözaltına aldı.

Dün akşam Atina Üniversitesi önünde öğrenci birliklerinin çağrısıyla yapılan eylemde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını durdurmasını istemiş, barış çağrısında bulunmuştu.

Dostluk ve barış şarkılarının söylendiği konserle başlayan eylemin gece boyunca sürmesi öngörüldüğü için Atina Üniversitesi önünde çadırlar kurulmuştu.

ETİKETLER
Yunanistan Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Almanya: İsrail'in Gazzelilere insanlık dışı muamelede bulunduğu iddiaları soruşturulsun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Lise öğrencileri nisan yağmurundan yoğurt mayası yaptı
15:28
TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz
15:24
İsrail'in, Filistin yönetiminden Refah Sınır Kapısı'nı yönetmesini istediği öne sürüldü
15:37
Otomobilin hava yastığından sünger çıktı
15:10
Almanya: Ukrayna Barış Zirvesi'nden kimsenin yüksek beklentisi olmamalı
15:09
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor
İlkbahar yağışları son yıllarda suların çekildiği Van Gölü'ne yaradı
İlkbahar yağışları son yıllarda suların çekildiği Van Gölü'ne yaradı
FOTO FOKUS
TRT Arşiv videosuyla Ayten Gökçer
TRT Arşiv videosuyla Ayten Gökçer
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ