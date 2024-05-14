Çin'in Londra Büyükelçisi, casusluk iddiaları üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Büyükelçisi Cıng'ın, Ulusal Güvenlik Yasası'na aykırı olarak İngiltere topraklarında yürütülen yasa dışı yabancı devlet faaliyetleri iddiaları nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Cıng'ın Dışişleri Bakanı David Cameron'ın talimatıyla Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, siber saldırılar ve casuslukla bağlantılı raporlar dahil, Çin'in İngiltere'ye karşı gösterdiği davranışlarını kabul edemez." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, İngiltere'de Çin adına casusluk suçlamasıyla yapılan gözaltılara da işaret edilerek "Suçlamaların hedefindeki yabancı istihbarat servisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi istihbarat servisidir." denildi.

İngiltere'de geçen iki ay içinde, Çin bağlantısı bulunduğu iddia edilen casusluk ve siber saldırı olayları yaşanmıştı.

İlk olarak Christopher Berry ve Christopher Cash isimli iki kişinin 2021-2023 yıllarında Çin adına casusluk yaptığı belirtilmiş ve bu kişiler, hakim karşısına çıkarılmıştı.

Berry ve Cash'in yabancı bir devlet istihbaratı için makale, not, bilgi ve belge hazırladığı belirtilirken Cash'in geçmişte İngiltere Parlamentosunda Çin Araştırma Grubu için çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Ülkede geçen hafta ise Savunma Bakanlığının askeri personel bilgilerini içeren sistemine siber saldırı düzenlenmişti. Saldırıda hackerlar, geçmişte ve bugün görev yapan askerlerin kimlikleri, banka bilgileri ve maaş bordrolarına ulaşmıştı.

İngiliz Sky News televizyonu ise saldırının arkasında Çin'in olduğunu öne sürmüştü.