Çok Bulutlu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.05.2024 14:37

Almanya: İsrail'in Gazzelilere insanlık dışı muamelede bulunduğu iddiaları soruşturulsun

Almanya, İsrail'in gözaltı merkezlerinde tutulan Gazzelilere insanlık dışı muamelede bulunduğu haberlerini son derece rahatsız edici bularak, iddiaların tam olarak soruşturulması gerektiğini belirtti.

Almanya: İsrail'in Gazzelilere insanlık dışı muamelede bulunduğu iddiaları soruşturulsun
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Necef Çölü'ndeki bir gözaltı kampında tutulanlara kötü muamelede bulunulduğuna dair haberler, son derece rahatsız edicidir. Asla haklı gösterilemeyecek bu tür psikolojik ve fiziksel istismar iddiaları tam olarak soruşturulmalıdır." ifadesine yer verildi.

Bu konunun, İsrailli yetkililerle de ele alınacağı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, tutuklu bulunanların haklarına uluslararası hukuk bağlamında saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bu tür iddiaların soruşturulabilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer ilgili aktörlerin cezaevlerine erişiminin sağlanması gerektiğine işaret edildi.

İnsani yardım konvoylarının hedef alınmasına tepki

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert ise Yahudi yerleşimcilerin, Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoylarını hedef almasına tepki gösterdi.

İsrailli yerleşimcilerin, Gazze'ye gönderilen insani yardım konvoyunu talan ettiği görüntüleri alıntılayan Seibert, "Yardım kamyonlarını basıp, gıdanın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engellemek utanç vericidir. Ve bu, kesinlikle İsrail'in rehineleri serbest bırakma ve ülkeyi Hamas terörüne karşı koruma davasına yardımcı olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" adlı askeri tesis

CNN haber kanalı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" adlı askeri tesiste çalışan 3 İsrailli ile konuşmuştu.

İsrailli çalışanların anlattığına göre, askeri tesis, Gazze'den alıkonularak getirilen Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Tesiste çalışanların, CNN ile paylaştığı kayıtlarda, alıkonulan Filistinlilerin dikenli tellerle çevrili alanlarda tutulduğu, kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturmak zorunda bırakıldığı ve gözlerinin bağlı olduğu görülüyordu.

ETİKETLER
Almanya İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Çin'in Londra Büyükelçisi, casusluk iddiaları üzerine İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Lise öğrencileri nisan yağmurundan yoğurt mayası yaptı
15:28
TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz
15:24
İsrail'in, Filistin yönetiminden Refah Sınır Kapısı'nı yönetmesini istediği öne sürüldü
15:37
Otomobilin hava yastığından sünger çıktı
15:10
Almanya: Ukrayna Barış Zirvesi'nden kimsenin yüksek beklentisi olmamalı
15:09
Yunanistan polisi, Filistin'e destek eylemi yapan 27 öğrenciyi gözaltına aldı
İlkbahar yağışları son yıllarda suların çekildiği Van Gölü'ne yaradı
İlkbahar yağışları son yıllarda suların çekildiği Van Gölü'ne yaradı
FOTO FOKUS
TRT Arşiv videosuyla Ayten Gökçer
TRT Arşiv videosuyla Ayten Gökçer
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ