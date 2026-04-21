Independent 21.04.2026 08:33

Yunanistan ile Avrupa Birliği arasında 'İngiltere' krizi

Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni dijital sınır sistemi kapsamında İngiliz turistlerden parmak izi ve yüz tanıma verisi alma zorunluluğunu bu yaz için askıya aldığını duyurdu. Atina'nın bu tek taraflı kararı, Brüksel ile karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Yunanistan ile Avrupa Birliği arasında 'İngiltere' krizi

Yunanistan'ın Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İngiliz pasaportu sahiplerinin Yunan sınır kapılarında biyometrik kayıt işlemlerinden muaf tutulacağı belirtildi.

Bu kararla birlikte, 10 Nisan'da yürürlüğe giren AB Giriş-Çıkış Sistemi (EES) kurallarının aksine, İngiliz ziyaretçilerin pasaportları manuel olarak kontrol edilmeye ve damgalanmaya devam edecek.

Hedef: Havalimanlarındaki yığılmayı önlemek

Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü (GNTO) İngiltere Direktörü Eleni Skarveli, bu adımın amacının Yunanistan'a varışlarda daha akıcı ve verimli bir deneyim sunmak olduğunu ifade etti.

İtalya ve İspanya gibi ülkelerde yeni sistem nedeniyle oluşan uzun kuyruklar ve yolcuların uçuşlarını kaçırması, Atina'nın bu kararı almasında etkili oldu.

Özellikle Atina Havalimanı'nda Amerikalı ve Avustralyalı turistler biyometrik cihazları kullanmaya devam ederken, İngilizler için eski usul pasaport kontrolü uygulanacak.

Avrupa Komisyonu'ndan "yasal çerçeve" uyarısı

Brüksel ise Yunanistan'ın bu "toplu muafiyet" kararından rahatsız. Avrupa Komisyonu sözcüsü, belirli sınır kapılarında ve aşırı bekleme süreleri gibi istisnai durumlarda geçici esneklikler sağlanabileceğini ancak belirli bir ülke vatandaşına yönelik uzun süreli ve genel bir muafiyetin yasal çerçevede yer almadığını vurguladı.

Komisyon, konuyla ilgili Yunan makamlarından açıklama beklediklerini bildirdi.

Diğer ülke vatandaşları kapsam dışı

Yunanistan'a giden İngiliz turist sayısının diğer tüm Avrupa dışı ülke vatandaşlarının toplamından fazla olması, Atina'nın ekonomik kaygılarla bu riski almasına neden oldu.

Ancak diğer "üçüncü ülke" statüsündeki ziyaretçiler (ABD, Avustralya vb.) biyometrik kayıt sistemine tabi tutulmaya devam edecek.

Bu durumun havalimanlarında İngiliz turistler için özel şeritler oluşturulmasına yol açması bekleniyor.

