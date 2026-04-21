Dünya
BBC 21.04.2026 08:28

Japonya'da 8 ve üzeri "dev deprem" alarmı

Japonya'nın kuzeydoğu kıyısı açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer, önümüzdeki bir hafta içinde "dev" bir deprem yaşanma riskinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

Iwate eyaleti açıklarında, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı sonrası 3 metreye ulaşabileceği öngörülen tsunami dalgaları nedeniyle kıyı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 170 bin kişiye yüksek yerlere gitmeleri talimatı verildi.

Başkent Tokyo'da da hissedilen deprem sonrası ölçülen en yüksek tsunami dalgası 80 santimetre olarak kaydedildi. Tsunami uyarıları depremden saatler sonra, gece yarısına doğru tamamen kaldırıldı.

Uzmanlardan "8.0 ve üzeri" uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tsunami uyarılarını kaldırmasına rağmen bölgedeki riskin devam ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta içinde "daha güçlü sarsıntılara neden olabilecek" ve daha büyük dalgalar üretebilecek yeni depremlerin beklendiği belirtildi.

Yetkililer, bölgede 8,0 veya daha yüksek büyüklükte bir deprem yaşanma olasılığının normal zamanlara göre "nispeten daha yüksek" olduğunu vurguladı.

Can kaybı ve ağır hasar bildirilmedi

Japonya Kabine Genel Sekreteri Minoru Kihara, deprem sonrası ilk belirlemelere göre can kaybı veya ağır hasar ihbarı almadıklarını açıkladı.

Sarsıntı nedeniyle bazı hızlı tren seferlerinde aksamalar yaşanırken, yaklaşık 100 hanede elektrik kesintisi meydana geldi. Tren seferleri Pazartesi gecesi itibarıyla normale döndü.

2011 hafızalardaki yerini koruyor

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, halkı tetikte olmaya ve güvenli bölgelerde kalmaya çağırdı. Ülkede 2011 yılında yaşanan 9,0 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında gelen tsunami, 18 binden fazla kişinin ölümüne ve Fukuşima Nükleer Santrali'nde sızıntıya yol açmıştı.

Japonya, "Pasifik Ateş Çemberi" üzerindeki konumu nedeniyle dünyadaki 6,0 ve üzeri depremlerin yüzde 10'una ev sahipliği yapıyor.

