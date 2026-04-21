İran savaşı İngiltere'de akaryakıt hırsızlığını artırdı

BBC için hazırlanan verilere göre, sürücülerin ödeme yapmadan kaçması (drive-off) nedeniyle bazı işletmeciler haftalık binlerce sterlin zarar ediyor.

Beş istasyonu bulunan bir işletmeci, haftalık kaybının 2 bin sterline ulaştığını belirtti.

Akaryakıt hırsızlığı takip şirketi Pay My Fuel, 2025 yılı Mart ayında istasyon başına haftalık 2,1 olan hırsızlık vakasının bu yılın aynı döneminde 3,4'e yükseldiğini bildirdi.

Savaşın faturası pompalara yansıdı

Savaşın başlamasından bu yana standart bir aile aracının depo dolum maliyeti yaklaşık 14 sterlin, dizel araçların ise 27 sterlin arttı.

Fiyatlardaki bu keskin yükseliş sadece hırsızlık vakalarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda istasyon çalışanlarına yönelik sözlü tacizlerin de çoğalmasına neden oldu.

Akaryakıt Perakendecileri Birliği (PRA), yüksek fiyatlar nedeniyle personelin "hırsızlık" ve "fırsatçılık" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını ve çalışma ortamının zorlaştığını açıkladı.

Güvenlik güçleri ve hükümetten uyarı

Hırsızlık olaylarının özellikle ekonomik olarak daha az gelişmiş bölgelerde üç-dört kat daha fazla görüldüğü kaydedildi.

Polis yetkilileri, akaryakıt hırsızlığının işletmeler üzerinde kabul edilemez bir yük oluşturduğunu ve suçluların tespiti için perakendecilerle iş birliği içinde olduklarını belirtti.

Hükümet sözcüsü ise akaryakıt hırsızlarının yasaların en ağır cezalarıyla yüzleşmesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.