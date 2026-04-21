Trump: İran ya müzakere edecek ya da hiç görmediği şeylerle karşılaşacak

Muhafazakar radyo programı "The John Fredericks Show"a telefonla bağlanan Trump, İran'ın eninde sonunda müzakere yolunu seçeceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Trump, "Elbette müzakere edecekler, eğer etmezlerse daha önce hiç görmedikleri sorunlarla karşılaşacaklar" dedi.

İran'ın kendi ülkesini yeniden inşa etmesi için adil bir anlaşma yapmasını umduğunu belirten Trump, ancak bu süreçte nükleer silahlara erişimin kesinlikle engelleneceğini vurguladı.

Nükleer silah uyarısı

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, bu durumun dünya için bir yıkım anlamına gelebileceğini belirtti.

Trump, "Nükleer silaha erişimleri olmayacak, sahip olma şansları da bulunmayacak. Buna izin veremeyiz, bu dünyanın sonu olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Başka seçeneğimiz yoktu"

ABD'nin İran politikasını savunan Trump, mevcut tutumun bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Trump, atılan adımlarla ilgili olarak, "Şunu söylemeliyim ki, İran konusunda başka seçeneğimiz yoktu. Bunu yapmak zorundaydık" şeklinde konuştu.