Dünya
Al Jazeera 21.04.2026 08:06

ABD'de İran savaşını protesto eden gaziler gözaltına alındı

ABD'nin başkenti Washington DC'de İran'a savaşı protesto eden ve aralarında engelli bireylerin de bulunduğu 60'tan fazla gazi ile aile üyesi gözaltına alındı.

[Fotograf: Reuters]

The Hill haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, çeşitli gazi örgütleri tarafından düzenlenen gösteride protestocular Cannon House Ofis Binası'nı işgal etti.

Cannon binasının rotundasında toplanan kalabalık, ABD saldırılarında hayatını kaybeden İranlıları anmak için ellerinde kırmızı laleler taşıdı.

"İran'a karşı savaşa son verin" yazılı pankartlar açan grup, oturma eylemi gerçekleştirdi.

Bayrak katlama töreni düzenlendi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocuların savaşta hayatını kaybeden 13 ABD askerini sembolize etmek amacıyla bir bayrak katlama töreni düzenlediği ve savaş karşıtı sloganlar attığı görüldü.

Göstericiler, ABD yönetiminin dış politikasını ve bölgedeki askeri hareketliliği eleştiren dövizler taşıdı.

Capitol polisi müdahale etti

Eylemin devam etmesi üzerine Capitol Polisi göstericilere müdahale etti.

Kongre binasındaki işgali sonlandırmak amacıyla yapılan müdahalede, en az 62 kişi plastik kelepçelerle bağlanarak binadan çıkarıldı ve gözaltına alındı.

Capitol Polisi, tutuklamaların bina içerisinde yasa dışı gösteri yapılması gerekçesiyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

