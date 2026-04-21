Dünya
AA 21.04.2026 06:26

Kolombiya’da 'Türk Haftası' etkinliği düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı organizasyonunda Kolombiya'nın başkenti Bogota'da "Türk Haftası" etkinliği gerçekleştirildi.

Kolombiya'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) organizasyonunda El Bosque Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. Programın açılışı, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun tarafından yapıldı. Açılış törenine başta El Bosque Üniversitesi Rektörü Dr. Miguel Ruiz Rubiano olmak üzere öğrenciler, akademisyenler ve Türkiye’yi temsil eden çeşitli kurumların yetkilileri katıldı.

Sun, açılışta yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin tarihi, coğrafyası, kurumları, insanı ve ekonomisiyle hem sahada hem de masada güçlü bir diplomasi uyguladığını söyledi.

Türkiye'nin mevcut stratejik ilişkilerini güçlendirmeyi ve yenilerini tesis etmeyi amaçladığını belirten Sun, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Asya ve Afrika'daki ortaklık politikasını derinleştirmekte, Latin Amerika ve Karayip ülkelerine yönelik açılımını ise genişletmektedir. Bölge ile olan ilişkilerimiz, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. Kolombiya ile diplomatik ilişkilerimiz 1959 yılında imzalanan bir dostluk anlaşmasıyla tesis edilmiştir. 1990'lı yıllara kadar bölge ile ilişkilerimiz dostane seyretmiş ancak durağan kalmıştır. Bu durağanlığın temel nedenleri coğrafi uzaklık ve dış politika önceliklerindeki farklılıklardı."

Büyükelçi Sun, Türkiye'nin son 20 yılda çok boyutlu dış politikayla uyumlu olarak bölgeye yönelik daha aktif bir açılım politikasını hayata geçirdiğini kaydetti.

"Türkiye, gelenek ile yenilikçilik arasında büyüleyici bir dengeyi temsil ediyor"

Rektör Rubiano da Türkiye'yi keşfetmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Dünyayı öğrencilerimize tanıtmak amacıyla, her yıl üniversitemizde başka ülkelerde olup bitenleri öğrendiğimiz ve deneyimlediğimiz uluslararası odaklı bir alanda buluşuyoruz." dedi.

Rubiano, "Konuk ülkemiz Türkiye, gelenek ile yenilikçilik arasında büyüleyici bir dengeyi temsil ediyor. Derin bir tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olan bu ulus, aynı zamanda teknoloji, eğitim ve bilimsel kalkınma alanlarında hızla ilerlemeye devam ediyor." diye konuştu.

Etkinlikte, Türkiye’nin Kolombiya’daki faaliyetleri ve kamu diplomasisi çalışmaları ele alındı, Türkiye Maarif Vakfı Temsilcisi R. Feridun Elgün tarafından verilen seminerde, katılımcılara bu alandaki çalışmalar hakkında bilgi sunuldu.

Türkiye’nin tanıtımına yönelik fotoğraf sergisi ile Türk el sanatları, akademik yayınlar ve kültürel unsurların yer aldığı sergiler düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bogota Belediyesi ve Kolombiya Kalkınma Ofisi temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte, Birleşmiş Milletler (BM) kalkınma hedefleri çerçevesinde TİKA’nın yürüttüğü faaliyetler katılımcılarla paylaşıldı.

Türk kahvesi tanıtım etkinliği katılımcılardan ilgi görürken, Türkiye Maarif Vakfı tarafından Türk kaligrafi sanatına yönelik atölye çalışması düzenlendi. "Ayla" filminin de gösterildiği etkinliğe, 500’ün üzerinde öğrenci ve akademisyen katıldı.

