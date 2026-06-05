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Dünya
AA 05.06.2026 09:58

İran: Dondurulmuş varlıkların yüzde 50'si mutabakat zaptının imzalanmasıyla serbest bırakılmalı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile devam eden görüşmelerine ilişkin, “Dondurulmuş varlıkların yüzde 50'si mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte serbest bırakılmalıdır.” dedi.

İran: Dondurulmuş varlıkların yüzde 50'si mutabakat zaptının imzalanmasıyla serbest bırakılmalı

Garibabadi, yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin İran’a ait varlıkları hukuka aykırı şekilde dondurduğunu ve bazı ülkelerin de bu karara uyduğunu dile getiren Garibabadi, ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, “Dondurulmuş varlıkların yüzde ellisi mutabakat zaptının imzalanmasıyla birlikte serbest bırakılmalıdır. Kalanı ise mutabakat zaptının imzalanmasından sonra makul bir süre zarfında İran’a aktırılmalıdır. Bunlar bize ait paralardır.” ifadesini kullandı.

Garibabadi, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması ve savaşın yol açtığı hasarın tazmin edilmesi hususun da kendileri için önemli olduğunu ve buna dair konuların mutabakat zaptında yer alması gerektiğini söyleyerek, teknik detayların daha sonra gerçekleştirilecek müzakerelerde ele alınacağını kaydetti.

Olası mutabakat zaptı metnine dair incelemelerin sürdüğünü aktaran Garibabadi, “Metin konusunda önemli bir mesafe aldık ancak ABD’nin tutumu başta olmak üzere sahadaki gelişmeleri de eş zamanlı olarak takip ediyoruz. Buna İsrail’in Lübnan’da planladığı eylemler de dahil.” değerlendirmesinde bulundu.

Garibabadi, ABD ile 8 Nisan’da varılan ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığını dolayısıyla İsrail’in Lübnan’da gerçekleştirdiği eylemlerin ateşkesin ihlali anlamına geldiğini belirterek ülkesinin, Lübnan konusunda karşı tarafa gerekli uyarıları hem sözlü hem fiili olarak yaptığını dile getirdi.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin de açıklamalarda bulunan Garibabadi, denizcilik hizmetleri kapsamında boğaz geçişinden ücret alınmasının, deniz hukukuna aykırı olmadığını ve Umman ile birlikte sunacakları kılavuzluk, arama-kurtarma ve güvenlik hizmetleri karşılığında ücret talep edilebileceğini savundu.

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