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Dünya
AA 05.06.2026 09:29

Soykırımcı İsrail'den Lübnan halkına tehdit

ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail, Lübnan'da bazı beldelere saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi

Soykırımcı İsrail'den Lübnan halkına tehdit

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Arnaya, Ankun ve Kefer Fila beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısız olmasıyla birlikte tehdit edilen söz konusu beldeler, Zehrani Nehri'nin kuzeyinde yer alıyor.

İsrail 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte Lübnan'da 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti.

Geçen sürede İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde onlarca belde için saldırı tehditlerinde bulunarak, halkı yerinden etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak Hizbullah 4 Haziran'da şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

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