Apple'da bayrak değişimi: Tim Cook'un yerine gelecek isim belli oldu

Halen donanım mühendisliği biriminin başında bulunan ve 25 yıldır Apple bünyesinde çalışan John Ternus, 1 Eylül itibarıyla CEO'luk görevini devralacak.

Tim Cook ise bu tarihten itibaren yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam edecek.

Cook, geçiş sürecinde Ternus ile birlikte çalışacak ve sonrasında dünya genelindeki politika yapıcılarla ilişkiler gibi belirli alanlarda şirkete destek verecek.

Steve Jobs'tan devralınan mirası 4 trilyon dolara taşıdı

2011 yılında Steve Jobs'un sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından göreve gelen Tim Cook, Apple'ı dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdi.

Cook döneminde Apple, 2018 yılında 1 trilyon dolar değerine ulaşan ilk halka açık şirket oldu; bugün ise şirketin piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşmış durumda.

Cook, halefi Ternus'u "bir mühendisin zihnine ve bir yenilikçinin ruhuna sahip vizyoner bir lider" olarak tanımladı.

Odak noktası yeniden inovasyon ve donanım

Ternus'un atanması, Apple'ın "yeterince yenilikçi olmadığı" yönündeki eleştirilere bir yanıt olarak görülüyor.

Kariyeri boyunca iPad, iPhone ve Apple Watch gibi hemen hemen her önemli ürünün geliştirilmesinde rol alan Ternus, ayrıca Mac bilgisayarların Apple'ın kendi işlemcilerine (Apple Silicon) geçiş sürecini yönetti.

Uzmanlar, donanım kökenli bir liderin seçilmesinin; katlanabilir telefonlar, giyilebilir teknolojiler ve yapay zekanın donanıma daha derin entegrasyonu gibi alanlarda Apple'a ivme kazandırabileceğini belirtiyor.

"İPhone bağımlılığından kurtulma" beklentisi

Analistler, Tim Cook'un finansal istikrar ve ölçeklendirme konusundaki başarısını takdir ederken, Ternus'un önündeki en büyük sınavın şirketi "iPhone bağımlılığından" kurtaracak yeni bir devrimsel ürün bulmak olacağını vurguluyor.

Apple'ın son dönemdeki temkinli yapay zeka stratejisinin, yeni liderlik altında daha agresif ve deneye açık bir modele dönüşüp dönüşmeyeceği merakla bekleniyor.