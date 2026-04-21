Dünya
BBC 21.04.2026 08:23

İngiltere'de okullarda akıllı telefon kullanımı yasayla yasaklanıyor

İngiliz hükümeti, okullarda akıllı telefon kullanımına yönelik yasal bir yasak getirmeye hazırlandığını açıkladı. "Çocuk Refahı ve Okullar Yasası"na eklenecek bir madde ile okullar için net bir yasal zorunluluk oluşturulacak.

Eğitim Bakanlığı (DfE) tarafından yapılan açıklamada, bu adımın halihazırda birçok okulda uygulanan telefon kısıtlamalarına "yasal güç" kazandıracağı belirtildi.

Eğitim Bakanı Bridget Phillipson, daha önce okullara gönderdiği rehberde gün boyunca telefon kullanılmamasını tavsiye etmişti.

Yeni düzenleme ile bu tavsiye kararı statü kazanacak ve okulların uyması gereken bir kural haline gelecek.

"Görülmeyecek ve duyulmayacak"

Eğitim Bakan Yardımcısı Baroness Jacqui Smith, Lordlar Kamarası'nda yaptığı açıklamada, telefonların kapalı ve çantada olması anlamına gelen "görülmeyecek ve duyulmayacak" seçeneğinin rehberden çıkarıldığını belirtti.

Hükümetin, bazı okulların uyguladığı kilitli dolaplar veya manyetik mühürlü kılıflar gibi daha sıkı önlemleri değerlendirmeye hazır olduğu bildirildi.

Denetimler Nisan ayında başlıyor

Eğitim standartlarını denetleyen Ofsted, Nisan ayından itibaren okulların cep telefonu politikalarını denetlemeye başlayacak.

Muhalefet partileri düzenlemeyi olumlu karşılarken, okul müdürleri ve eğitim sendikaları hükümetin bu geçiş süreci için dolap ve depolama alanı gibi konularda ek bütçe sağlaması gerektiğini vurguladı.

Birleşik Krallık genelinde durum farklılık gösteriyor

Eğitim politikaları yerel yönetimlere devredildiği için uygulama İngiltere dışındaki bölgelerde farklılık gösteriyor:

İskoçya: 2024'ten itibaren müdürlere yasaklama yetkisi veren bir rehber uygulanıyor.

Galler: Ulusal bir yasak bulunmuyor ancak müdürler kısıtlama yetkisine sahip.

Kuzey İrlanda: Dokuz okulda yürütülen "telefonsuz okul" pilot çalışmasının sonuçlarının Haziran ayında açıklanması bekleniyor.

İran savaşı İngiltere'de akaryakıt hırsızlığını artırdı
