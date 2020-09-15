Yeni uçaklar, fırkateynler, helikopterler ve 15 bin ek asker.

Ankara'nın her fırsatta Doğu Akdeniz konusunda gerilimi düşürme çağrılarına, diyalog taleplerine karşın Atina yönetimi çözümü farklı yerlerde arıyor.

Türkiye’nin haklı tezlerine diplomatik olarak karşılık veremeyen Yunanistan, çözümü silahlanmada bulacağını düşünüyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, orduya büyük harcama yapılacağının sinyallerini verdi.

Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alınacağını söyleyen Miçotakis, donanmaya ise 4 yeni fırkateyn ve 4 Romeo helikopterinin dahil edileceğini açıkladı.

Miçotakis ordunun güçlendirilmesi için 5 yıllık program hazırlandığını, bu kapsamda orduya 15 bin yeni askerin ekleneceğini de belirtti.

Yunanistan Cumhurbaşkanından provokatif açıklamalar

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Meis Adası'nda ABD'nin CNN kanalına provokatif açıklamalarda bulundu.

Muhabirin "Askeri harcamaların artırılması Türkiye'ye mesaj mı?" sorusuna "Sadece mesaj değil. Eğer barış istiyorsanız savaşa her zaman hazırlıklı olmalısınız" diye cevap verdi.

Kendi provokatif ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerini görmezden gelen Atina yönetimi, Birleşmiş Milletler'e Türkiye'yi şikayet etti.

Yunanistan Başbakanı Miçtotakis, BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben yazdığı mektupta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini eleştirdi