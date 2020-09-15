Çin'in denizden fırlatılan ilk roketi olan Long March-11 taşıyıcı roketi bu sabah ateşlendi.

Changguang Satellite Technology tarafından geliştirilen uydu grubu, Çin'in arazi ve kaynak sayımı, şehir planlama ve afet izleme için uzaktan algılama hizmetleri sağlamayı amaçlayan üç video uydusu ve altı süpürge uydusu içeriyor.