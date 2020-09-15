Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Çin tek roketle uzaya 9 uydu fırlattı
Çin Sarı Deniz üzerinden gönderdiği bir taşıyıcı roket ile dokuz uyduyu yörüngenin planlanan bölgesine başarıyla gönderdi.
Çin'in denizden fırlatılan ilk roketi olan Long March-11 taşıyıcı roketi bu sabah ateşlendi.
Changguang Satellite Technology tarafından geliştirilen uydu grubu, Çin'in arazi ve kaynak sayımı, şehir planlama ve afet izleme için uzaktan algılama hizmetleri sağlamayı amaçlayan üç video uydusu ve altı süpürge uydusu içeriyor.
Etiketler: uydu grubu uydu roket çinSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 11:49
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