Açık 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 25.08.2023 08:08

Yunanistan, British Museum'daki hırsızlıkların ardından antikaların iadesini talep etti

British Museum'daki bir müze çalışanının birkaç yıl içinde 2 binden fazla değerli eşyayı çaldığı ve bunların çoğunu eBay'de açık artırmaya çıkardığı iddia ediliyor.

Yunanistan, British Museum'daki hırsızlıkların ardından antikaların iadesini talep etti

Yunanistan, geçen hafta British Museum'un bir çalışanını 2 binden fazla değerli parçayı çalıp sattığı iddiasıyla işten çıkardığının ortaya çıkmasının ardından, 19. yüzyılda Atina'dan çıkarılan ikonik Parthenon Mermerlerinin iade edilmesi yönünde İngiltere'ye yönelik çağrılarını yeniledi.

Yunan Arkeologlar Derneği Direktörü Despina Koutsoumba, BBC'ye şunları söyledi :

"British Museum'a, artık British Museum'da Yunan kültür mirasının Yunanistan'dakinden daha iyi korunduğunu söyleyemeyeceklerini söylemek istiyoruz"

Kültür Bakanı Lina Mendoni, hırsızlığın,  heykellerin "ülkemize kesin olarak iade edilmesi ve yeniden birleştirilmesi yönündeki kalıcı ve adil talebini güçlendirdiğini" söyledi.

Müze geçen hafta çok sayıda eserin kaybolduğunu, çalındığını veya hasar gördüğünü itiraf etti.

Ardından 30 yıldır bu işte çalışan kıdemli küratör ve Yunan eserleri uzmanı Peter Higgs'i kovdu.

ETİKETLER
İngiltere Yunanistan
Sıradaki Haber
Asyalı havayolu uçuş öncesi yolcularını tartacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:23
Rusya: Ukrayna, Kırım'a 42 İHA ile saldırı girişiminde bulundu
08:08
Asyalı havayolu uçuş öncesi yolcularını tartacak
07:40
ABD, sığınmacıları işe almada ayrımcılık iddiasıyla SpaceX'e dava açtı
07:31
Alman turistler 460 yıllık tarihi esere gratifi çizdi
07:28
Şili'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti
07:18
Tema parkında esaret altında tutulan 14 balina ve bir yunus öldü
Peru'da 4.500 yıllık antik duvar bulundu
Peru'da 4.500 yıllık antik duvar bulundu
FOTO FOKUS
"Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi de kazandı
"Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi de kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ