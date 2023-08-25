Yunanistan, British Museum'daki hırsızlıkların ardından antikaların iadesini talep etti

Yunanistan, geçen hafta British Museum'un bir çalışanını 2 binden fazla değerli parçayı çalıp sattığı iddiasıyla işten çıkardığının ortaya çıkmasının ardından, 19. yüzyılda Atina'dan çıkarılan ikonik Parthenon Mermerlerinin iade edilmesi yönünde İngiltere'ye yönelik çağrılarını yeniledi.

Yunan Arkeologlar Derneği Direktörü Despina Koutsoumba, BBC'ye şunları söyledi :

"British Museum'a, artık British Museum'da Yunan kültür mirasının Yunanistan'dakinden daha iyi korunduğunu söyleyemeyeceklerini söylemek istiyoruz"

Kültür Bakanı Lina Mendoni, hırsızlığın, heykellerin "ülkemize kesin olarak iade edilmesi ve yeniden birleştirilmesi yönündeki kalıcı ve adil talebini güçlendirdiğini" söyledi.

Müze geçen hafta çok sayıda eserin kaybolduğunu, çalındığını veya hasar gördüğünü itiraf etti.

Ardından 30 yıldır bu işte çalışan kıdemli küratör ve Yunan eserleri uzmanı Peter Higgs'i kovdu.