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Dünya
ABC News 25.08.2023 07:35

ABD, sığınmacıları işe almada ayrımcılık iddiasıyla SpaceX'e dava açtı

ABD Adalet Bakanlığı, roket şirketinde mülteci ve sığınmacıları işe almayı reddettiği için Elon Musk'un SpaceX şirketine dava açtı.

ABD, sığınmacıları işe almada ayrımcılık iddiasıyla SpaceX'e dava açtı

Perşembe günü açılan bir davada Adalet Bakanlığı, SpaceX'in ABD göçmenlik yasalarını ihlal ederek 2018 ve 2022 yılları arasında iş başvurusunda bulunanlara karşı rutin olarak ayrımcılık yaptığını söyledi.

Davada, Musk ve diğer SpaceX yetkililerinin, hassas teknolojinin transferini düzenleyen ihracat kontrol yasaları nedeniyle şirketin yalnızca ABD vatandaşlarını ve daimi oturma iznine sahip kişileri işe almasına izin verildiğini iddia ettiği iddia edildi.

Musk, 16 Haziran 2020 tarihli bir mesajda "ABD yasaları, roketlerin ileri silah teknolojisi olması nedeniyle SpaceX'te çalışmak için en azından yeşil kartının olması gerekiyor" diye yazmıştı.

Aslında Adalet Bakanlığı'na göre ABD ihracat kontrol yasaları bu tür kısıtlamalar getirmiyor.

Bu yasalar, hassas teknolojinin yabancı kuruluşlara transferini sınırlandırıyor ancak SpaceX gibi yüksek teknoloji şirketlerinin, ABD'de mülteci veya sığınma statüsü verilen iş başvurusunda bulunan kişileri işe almasını engellemiyor.

Kişiler özel izne ihtiyaç duyuyor.

Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Bu yasalar uyarınca, SpaceX gibi şirketler, ABD vatandaşlarını ve yasal olarak daimi oturma iznine sahip kişileri işe aldıkları pozisyonlar için sığınmacıları ve mültecileri de işe alabilirler" dedi.

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