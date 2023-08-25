Alman turistler 460 yıllık tarihi esere gratifi çizdi

İtalya'da polis, Alman turistlerin 460 yıllık tarihi eseri futbolla ilgili grafitilerle tahrip ettiğini söyledi.

İtalya'nın Floransa kentindeki Vasari Koridoru'nun yedi kemerli kapısı, Münih FC'ye gönderme yapan "DKS 1860" sprey boyayla boyanmıştı.

Carabinieri askeri polisine göre, 20 ve 21 yaşlarındaki turistlerin diğer dokuz kişiyle birlikte Airbnb'de kalırken koridoru tahrif ettikleri iddia ediliyor.

Bu, bu yıl İtalya'daki düzinelerce simge yapının tahrip edilmesinin ardından geldi.

Şüpheliler, polisin Airbnb'ye baskın yapması ve mülkte iki kutu sprey boya ve boya lekeli kıyafet bulmasının ardından yakalandı.