Tema parkında esaret altında tutulan 14 balina ve bir yunus öldü

Ölen deniz hayvanlarından 13'ü beyaz balina ve biri de dünyanın en yalnız orkası olan Kiska'ydı.

Son 12'si tecrit altında olan Kiskalardan biri kırk yıl boyunca esaret altında kaldıktan sonra bakteriyel bir enfeksiyondan öldü.

Diğer 14 hayvanın ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ocak 2020'den bu yana Ontario'nun eyalet hayvan refahı hizmetleri Marineland'i 160 kez denetledi.

2021 yılında Marineland'deki tüm deniz hayvanlarının suyun kalitesinden dolayı sıkıntı içinde olduğu söylendi ve parka iyileştirme yapılması talimatı verildi.

Web sitesine göre 1961 yılında açılan Marineland aynı zamanda ayı, bizon, Kanada geyiği kara hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Bu yılın başlarında eyalet, Marineland'i üç kara ayısına yeterli koruma ve su erişimi sağlamamakla suçlamıştı.

Hayvan refahı aktivistleri uzun süredir parkı, hayvanları uygun olmayan tanklarda ve muhafazalarda tuttuğu için zulüm ve istismarla suçladı.

Marineland'deki deniz hayvanlarının çoğu, balık karşılığında numaralar yapmak üzere eğitiliyor.