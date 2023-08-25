Açık 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 25.08.2023 07:12

Tema parkında esaret altında tutulan 14 balina ve bir yunus öldü

Kanada basınında yer alan habere göre, ülkenin popüler bir akvaryumunda ve tema parkında 2019'dan bu yana 14 balina ve bir yunus öldü.

Tema parkında esaret altında tutulan 14 balina ve bir yunus öldü

Ölen deniz hayvanlarından 13'ü beyaz balina ve biri de dünyanın en yalnız orkası olan Kiska'ydı.

Son 12'si tecrit altında olan Kiskalardan biri kırk yıl boyunca esaret altında kaldıktan sonra bakteriyel bir enfeksiyondan öldü.

Diğer 14 hayvanın ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Ocak 2020'den bu yana Ontario'nun eyalet hayvan refahı hizmetleri Marineland'i 160 kez denetledi.

2021 yılında Marineland'deki tüm deniz hayvanlarının suyun kalitesinden dolayı sıkıntı içinde olduğu söylendi ve parka iyileştirme yapılması talimatı verildi.

Web sitesine göre 1961 yılında açılan Marineland aynı zamanda ayı, bizon, Kanada geyiği kara hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Bu yılın başlarında eyalet, Marineland'i üç kara ayısına yeterli koruma ve su erişimi sağlamamakla suçlamıştı.

Hayvan refahı aktivistleri uzun süredir parkı, hayvanları uygun olmayan tanklarda ve muhafazalarda tuttuğu için zulüm ve istismarla suçladı.

Marineland'deki deniz hayvanlarının çoğu, balık karşılığında numaralar yapmak üzere eğitiliyor.

ETİKETLER
Kanada
Sıradaki Haber
Antarktika'daki buz kırılmasında binlerce penguen öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:23
Rusya: Ukrayna, Kırım'a 42 İHA ile saldırı girişiminde bulundu
08:12
Yunanistan, British Museum'daki hırsızlıkların ardından antikaların iadesini talep etti
08:08
Asyalı havayolu uçuş öncesi yolcularını tartacak
07:40
ABD, sığınmacıları işe almada ayrımcılık iddiasıyla SpaceX'e dava açtı
07:31
Alman turistler 460 yıllık tarihi esere gratifi çizdi
07:28
Şili'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi hayatını kaybetti
Peru'da 4.500 yıllık antik duvar bulundu
Peru'da 4.500 yıllık antik duvar bulundu
FOTO FOKUS
"Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi de kazandı
"Nerede Kalmıştık" projesiyle liseyi bitiren 5 çocuk annesi üniversiteyi de kazandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ