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Dünya
AA 25.08.2023 05:32

Nijerya'da kaçak petrol rafinerileri ordu tarafından imha edildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde, çalıntı ham petrolün yasa dışı rafine edilmesi için kullanılan 8 tesis imha edildi.

Nijerya'da kaçak petrol rafinerileri ordu tarafından imha edildi

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, ordunun, ülkenin güneyindeki Delta eyaletinde kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Nwachukwu, operasyonda çalıntı ham petrolün yasa dışı rafine edilmesi için kullanılan 8 kaçak tesisin imha edildiğini bildirdi.

Operasyonda, 200 bin litre ham petrol, 90 bin litre dizel yakıt bulunan 14 deponun yok edildiğini aktaran Nwachukwu, operasyon sırasında alanda bulunan zanlıların kaçtığını kaydetti.

Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke

Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ile dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına yönelik sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.

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