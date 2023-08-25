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Dünya
TRT Haber 25.08.2023 04:45

Yunanistan'da alevlerle mücadele 7. gününde de sürüyor

Yunanistan'da alevlerle mücadele 7. gününde sürüyor. Yangınların kontrol altına alınamaması nedeniyle önlem amaçlı tahliyelere de devam ediliyor. Kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan 140 kişiden 73'ü için adli süreç başlatıldı. Kuzey Makedonya'dan Selanik'e giderken ölümle burun burun gelen ve araçları yanan tır şoförleri yaşadıklarını anlattı.

Yunanistan'da alevlerle mücadele 7. gününde de sürüyor
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan'da 7 gündür süren ve yerleşim birimlerini de etkileyen yangınlar kontrol altına alınamadı.

Uluslararası Uzay İstasyonu Yunanistan'ı havadan görüntüledi. Ülkenin üzerinin dumanla kaplı olduğu görüldü.

Attika'daki orman yangınlarının dumanı başkent Atina'ya kadar ulaştı. Alevler şehrin simgelerinden ünlü Akropol Antik Kenti'nin ardında da görüldü.

Yunanistan'da orman yangınlarına 'yetersiz müdahale' protesto edildi
Yunanistan'da orman yangınlarına 'yetersiz müdahale' protesto edildi

Yerleşim yerlerindeki tahliyeler sürüyor

Atina'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Parnita Dağı'ndaki yangın nedeniyle yerleşim yerlerindeki tahliyeler devam ediyor.

Dedeağaç'taki alevler de kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Çalışmalara Bulgaristan, Çekya, Arnavutluk ve Romanya’dan itfaiye ekipleri destek oluyor.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Tır şoförleri ölümle burun buruna geldi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Selanik'e gitmeye çalışan iki tır şoförü ölümden döndü. Araçları tamamen yandı.

Yaralanan tır şoförü Gümülcine hastanesinde 2 gün tedavi gördüğünü söyledi.

Yunanistan'daki yangınlarda ölenlerin kimlik tespiti için özel telefon hattı kurulacak
Yunanistan'daki yangınlarda ölenlerin kimlik tespiti için özel telefon hattı kurulacak

Son 20 yılın en büyük yangını

Rodop bölgesinde de rüzgarın şiddetinin azalması umutları artırdı.

AB’nin Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmeti de Attika ve Rodop bölgelerinde devreye girdi.

Yunan yetkililer 5 gün içinde 350 farklı cephede yangına müdahale edildiğini duyurdu. Bunun, Yunanistan'ın son 20 yıldır karşılaştığı ve Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilen en büyük orman yangını olduğu bilgisi verildi.

Yunanistan son 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor
Yunanistan son 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor

Yunanistan'daki yangınlarda kundaklama şüphesi

Yangınlarda çok sayıda yerleşim birimi tahliye edildi, onlarca bina yandı.

720 bin dönümün üzerinde ormanlık alan, tarım arazisi ve yerleşim yeri küle döndü. Yunanistan'daki yangından kaynaklanan dumanlar, İtalya'nın Sicilya Adası ve Malta'ya kadar ulaştı.

Yunanistan'da yangınlarda 9 kundaklama teşebbüsü tespit edildi
Yunanistan'da yangınlarda 9 kundaklama teşebbüsü tespit edildi

Kundaklama şüphesi ile gözaltına alınan 140 kişiden 73'ü hakkında adli süreç başlatıldı. 

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