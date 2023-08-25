Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.08.2023 00:15

Yunanistan'daki yangınlarda ölenlerin kimlik tespiti için özel telefon hattı kurulacak

Yunanistan'daki yangınlarda hayatını kaybeden, düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen kişilerin kimlik tespiti için özel bir telefon hattı kurulacağı bildirildi.

Yunanistan'daki yangınlarda ölenlerin kimlik tespiti için özel telefon hattı kurulacak

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlığa bağlı çalışacak "Afet Kurbanlarını Tespit Ekibi", Sivil Koruma Sekreterliği ve Dedeağaç İtfaiye Teşkilatı ile işbirliği yapacak.

Hayatını kaybedenlerin yakınları olduğunu düşünen kişiler 00302131386000 ve 00306944471742 numaralı telefonları arayarak veya dvi@astynomia.gr e-posta adresine yazarak bilgi alabilecek.

Yunan spiker: 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik
Yunan spiker: 18 göçmen dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik

Yarından itibaren çalışmaya başlayacak telefon merkezinde İngilizce, Arapça, Peştuca, Türkçe ve Urduca hizmet verilecek.

Kayıp yakınlarından alınacak DNA örnekleri ile hayatını kaybedenlerin DNA örnekleri karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılacak.

Yangınlarda 20 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 6 gündür devam eden yangın nedeniyle, 21 Ağustos'ta Viotia'da bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Meriç Bölgesi'ndeki Dadia ormanlık alanında ise 22 Ağustos'ta, Meriç'ten Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cesedi bulundu.

ETİKETLER
Orman Yangını Yangın Yunanistan
Sıradaki Haber
BM Kıbrıs'ta çifte standart yapıldığı iddiasına yanıt veremedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
Ticaret Bakanlığına 1033 kadro ihdas edildi
00:34
Yunanistan son 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor
00:35
Afyonkarahisar'da evde esrarengiz patlama
00:25
Güney Afrika'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi sona erdi
00:25
Mersin'de seyir halindeyken alev alan tır küle döndü
00:20
ABD Wagner lideri Prigojin'in 'öldürüldüğünü' düşünüyor
Fenerbahçe tur kapısını farklı araladı
Fenerbahçe tur kapısını farklı araladı
FOTO FOKUS
Çanakkale'deki yangın iddiaya göre elektrik direğinden başladı
Çanakkale'deki yangın iddiaya göre elektrik direğinden başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ