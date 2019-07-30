"İleriye doğru birlikte cesur bir adım atmak için karşılıklı yaklaşımda bulunmak adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapmakta tereddüt etmiyorum. Coğrafi anlamda birlikte yaşamakla yükümlüyüz"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümetinin güven oylaması öncesi böyle seslendi.

Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri ile görüşmesinin ardından yine eski Yunan tezlerini savundu.

Miçotakis'in çelişkileri bununla sınırlı kalmadı. Rum Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüşen Yunanistan başbakanı, ''Türkiye’ye yönelik cesur bir yeni başlangıç" mesajını yineledi.

Açıklama umutlandırırken Miçotakis yeniden fikir değiştirdi.



Rum kesiminde verilen akşam yemeğinde, Kıbrıs konusunun çözümünün Yunan dış politikasının 'müzakere edilmez hedefi' olduğunu dile getirdi.

Açıklamayı bir adım ileri götürdü. Doğu Akdeniz’in bizzat Avrupa Birliği’ni ilgilendirdiğini savundu.

Açıklamalardan cesaret alan Rum yönetimi ise provakatif bir adıma attı.

Total ve ENI enerji konsorsiyumunun Rum Kesimi'nin sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki varlığını artırmasına yeşil ışık yaktı.

Böylece iki konsorsiyumun 7'nci parselde işbirliği yapmaları kararlaştırıldı.

Rum yönetimi ayrıca gelecek 2 yıl için 9 sondaj çalışmasını daha onayladı.

Kaynak: TRT Haber