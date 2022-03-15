Yunan Europost Haber sitesinde yayınlanan habere göre, ABD ve AB, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmaya çalışıyor. Bu amaçla Doğu Akdeniz ve Ege bölgesinde bulunan geniş hidrokarbon yataklarının Avrupa'ya aktarımı için zemin hazırlanıyor.

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Haberde, Almanya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinin endüstriyel üretimlerinin Rusya'dan ithal edilen doğalgaza bağlı olduğuna dikkat çekiliyor.



Bunun için Doğu Akdeniz'deki yatakların en kısa zamanda faaliyete geçmesi gerektiği düşüncesinin hakim olduğu ifade ediliyor.



Haberde Avrupa'ya doğalgaz güzergahlarını içeren planlar da paylaşıldı.



Üst düzey kaynaklara dayandırılan plana göre ilk aşamada, Doğu Akdeniz'den, ikinci etapta ise Güney Ege'den pompalanacak doğal gazın Avrupa’ya taşınması hedefleniyor.