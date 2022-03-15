Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
AB Konseyi Başkanı'ndan Putin'e "kardeş katlini" durdurma çağrısı
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaşı derhal durdurma çağrısı yaptığını duyurdu.
Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Putin ile görüştüğünü, Rusya'nın acilen Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "kardeş katli" savaşını durdurması gerektiğini vurguladığını aktardı.
Ukrayna'da derhal ateşkes ve Rus ordusunun geri çekilmesi çağrısında bulunduğunu belirten Michel, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden müzakereleri ele aldıklarını ifade etti.
Michel, "Rus güçlerinin Ukraynalı sivillere yönelik ayrım gözetmeyen bombardımanı durdurulmalı. Rusya acilen insani erişimi ve güvenli geçişi sağlamalıdır." değerlendirmesini yaptı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Avrupa Birliği Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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