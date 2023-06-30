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Dünya
TRT Haber 30.06.2023 18:30

'Yunan makamları kurtulan göçmenlerin ifadelerini değiştirdi' iddiası

Yunanistan'da 14 Haziran’daki tekne faciasının ardından skandallar bitmiyor. Tanık ifadeleri ve mahkeme belgeleri, Yunanistan’ın, faciadaki rolünü örtbas etmeye çalıştığını gösteriyor. İddialar arasında Yunan makamların delilleri tahrif ettiği de bulunuyor.

'Yunan makamları kurtulan göçmenlerin ifadelerini değiştirdi' iddiası
[Fotograf: AFP]

Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında, 14 Haziran’daki tekne faciasının üzerinden günler geçti.

Yunan sahil güvenlik botunun halat ile çekmeye çalıştığı sırada alabora olduğu belirtilen faciaya ilişkin iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

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"Göçmenlerin resmi ifadelerinin tahrif edildiği" öne sürülüyor

Yunan makamlarının tekne faciasından kurtulanların resmi ifadelerini tahrif ettiği öne sürülüyor.

Lighthouse Reports haber sitesi, yaşananlara ışık tutmak amacıyla Der Spiegel, The Times, El Pais, gibi birçok medya kuruluşlarıyla ortak çalışma yürüttü.

Tekne faciasından kurtulan göçmenlerin tanıklığına başvuruldu. Elde edilen bilgiler, Yunan sahil güvenliğinin hayatta kalanların resmi ifadelerini tahrif edecek kadar ileri gittiğini ortaya koydu.

Ortak çalışmada yer alan iddiaya göre, görevlendirilen kişilerin, tanıklardan aldıkları ifadeler yanlı olarak çevrildi. Buna kanıt olarak da, incelenen Yunan belgelerindeki ifadelerin, adeta "Kopyala-yapıştır" şeklinde kayıtlara geçmesi gösterildi.

"İfadeler manipüle edildi" iddiası

Bir diğer iddia da, Yunanistan'ın ifadeleri manipüle etmeye çalıştığı.

Faciadan sağ kurtulanlar, ifadeleriyle kendilerine imzalattırılan belgelerin uyuşmadığını öne sürüyor ve Yunan makamların belgelerde tahrifat yaptığını iddia ediyor.

Yunan makamlarının, göçmenlere, bazı kişileri insan kaçakçısı gibi göstermeleri konusunda baskı uyguladığı da iddialar arasında.

Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne 14 Haziran'da Mora açıklarında alabora olmuştu.

700'den fazla kişinin bulunduğu sanılan teknede yaşanan faciada, 104 kişi kurtarılmış, 80'nin üzerinde cansız bedene ulaşılmıştı.

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